De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 11 de marzo de 2022, p. 8

El historial discográfico de El David Aguilar empieza en 2003 de manera independiente; ahora, bajo el sello de una disquera, retoma sus orígenes con Agendas vencidas, producción donde los elementos sonoros son la guitarra y la voz, portadores ambos, por medio de 10 canciones, de los sentires del cantante oriundo de Sinaloa.

Agendas vencidas, de primera instancia, llama la atención, por su cercanía con un folk casi minimalista grabado a la vieja usanza, de manera directa y sin artilugios de producción. Así, lo dijo El David: “Está interpretado a guitarra y voz con un solo micrófono. Así fue la grabación: muy en directo. Pero tiene algo refrescante, porque no suena a lo súper sintético, lo limpio y cuidado de las grabaciones actuales; aquí, suena el gis, porque está grabado en cinta. Es un disco muy íntimo, muy personal; las canciones tienen mucho misterio. Lo venía escuchando ayer para saber cómo fluía y siento que las canciones pueden generar misterio, porque hablan de cosas muy puntuales, pero no están revelados los ‘porqués’. Me gusta el arte que no es absolutamente desnudo, sino que tenga guardado elementos para intuir misterio.”

La propuesta de Agendas Vencidas es de llamar la atención: arpegios, acordes, una voz media y letras para ser escuchadas, El David añadió: Los comentarios que he recibido de colegas, han sido que sienten que estoy cantando en la sala de la casa, como algo muy cercano. A la gente le gusta más escucharme así: con lo esencial, más que con arreglos, que en otros conceptos, parecen sumar, pero en mi caso, parece no ser así.