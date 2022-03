Cuando examiné la documentación después del incendio no me lo podía creer, y sin embargo todo es verdad , explicó el director.

También se pueden observar palomas picoteando los cables eléctricos que accionaban las campanas.

Más lejos, un soldador provoca chispas cerca de una botella de líquido inflamable desechada.

No dirijo la investigación. No es el objetivo de mi película. Simplemente evoco las pistas existentes. He hecho un trabajo de periodista, contrastando informaciones y testimonios. Me he reunido con la mayoría de personas que intervinieron el día del incendio , explicó.

Hay ”datos increíbles”, alerta Annaud, como el hecho de que no se verificaron las alarmas antincendio, que no había cámaras de video en el armazón de vigas de madera, o que los embotellamientos dificultaron la llegada de los bomberos.

Dentro de la catedral de Notre-Dame estaba depositada la que se considera la corona de espinas de Jesucristo. La reliquia estuvo a punto de ser engullida por las llamas porque su custodio no conseguía localizar una bicicleta para volver a tiempo a la catedral.

Con un impresionante realismo, la pelìcula Notre-Dame en llamas narra además la lucha de los bomberos para extinguir el incendio mientras el plomo fundido brota de las famosas gárgolas de la catedral.

Especialista de películas dramáticas, Annaud, reconstruye también en estudio algunas de las escenas.