Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de marzo de 2022, p. 8

Hace dos años, Vivir Quintana estrenó Canción sin miedo, junto con Mon Laferte y El Palomar, en el Zócalo capitalino, himno mediante el cual se alzó la voz para evidenciar la violencia de género.

La cantautora, nacida en Francisco I. Madero, Coahuila, en 1985, se ha convertido en símbolo del movimiento feminista, y su tema, se escucha en distintos foros, mediante el cual se han multiplicado las voces para protestar sobre esta problemática que sacude al país, así como a otros lugares alrededor del mundo.

Quintana, en charla con este diario, recordó el origen del tema: Fue hecho con la finalidad de dar un mensaje de lucha, de saber que estábamos las mujeres enteradas de que existe un problema de salud muy grande en México, que es el feminicidio; es una canción que no esperaba que tuviera un repunte tan grande. Gracias a eso me percaté de que la problemática no sólo es de este país, sino de otros lugares de Latinoamérica y del mundo. Una prueba de eso es que me la han enviado en infinidad de lenguas e idiomas .

Es desgarrador, dijo la compositora, que la canción se ajusta a los contextos de cada lugar; el pasado primero marzo sacamos una versión en lengua es ayuuk, variante del mixe de Tehuantepec, con la banda femenil regional Mujeres del Viento Florido. La iniciativa está dirigida a las hablantes de esa lengua y supieran sobre la fuerza de unirnos, de que tenemos que poner en la mesa el tema de la violencia de género, lo cual no sucede sólo en un estrato social, sino que nos está consumiendo a todas, en cualquier lugar .

Por esta razón buscamos que el mensaje sea transmitido a más lugares y más compañeras. De hecho, haber ido a grabar el video a las montañas, a Tlahui, fue una experiencia maravillosa porque me di cuenta de cómo trabaja cada una de las mujeres, cómo se unen, cómo existe la sororidad y cómo el movimiento feminista está allá, aunque no se le llame como tal. Ha sido una revolución musical para mí .