De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de marzo de 2022, p. 7

Durante su juventud, en los suburbios de Washington, Dave Grohl solía reunirse con sus amigos en un legendario punto de referencia: la casa donde fue filmada El exorcista, de 1973. Pasé mucho tiempo en la entrada. Había una tienda de licores llamada Dixie Liquor justo al lado y vendían cerveza a los adolescentes. Así que cuando éramos pequeños roqueros punk comprábamos grandes latas de Foster y escuchábamos música sentados en los escalones emborrachándonos, en los fines de semana , contó el músico a The Independent.

Ahora, junto al resto de los Foo Fighters, ha cumplido un antiguo propósito: producir y protagonizar una película de terror. Studio 666 es un pastiche de filmes satánicos y homicidios, enmarcados por las sesiones que la banda hizo para su último disco, Medicine at Midnight. Se ve a los músicos que trabajan en una casa embrujada, en la que uno por uno es asesinado de manera cada vez más sangrienta.

La película ha recibido críticas variadas, pero para Grohl ese no es el punto. Casi siento que está hecha para entretenernos a nosotros más que a ustedes , sostuvo entre risas. En Studio 666 hacen cameos figuras como Lionel Richie, Kerry King, de Slayer, y Jeff Garlin, de Curb Your Enthusiasm, quien interpreta al insufrible jefe de la banda.

Grabar música en locaciones espeluznantes no es nuevo. A principios de los años 90, Nine Inch Nails acabó su segundo álbum, The Downward Spiral, en la casa donde Sharon Tate y otras cuatro personas fueron asesinadas por miembros de la familia Manson. Grohl, entonces baterista de Nirvana, terminó de alguna manera ahí durante esas sesiones.

Cuando era joven estaba un poco obsesionado con lo macabro y sabía todo sobre la familia Manson y esos asesinatos. El verano de 92 lo pasé en California con un amigo en su pequeña casa sin aire acondicionado , contó. Así que cada día buscaban una piscina para aliviar el calor. Un día su amigo llegó con una muy particular opción para el chapuzón.