Josefina Quintero M

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de marzo de 2022, p. 33

Por segundo día consecutivo, habitantes de Tlalpan y Coyoacán protestaron contra el proyecto Conjunto Estadio Azteca que la empresa Televisa tiene planeado construir en el estacionamiento del coloso de Santa Úrsula, calles y zonas habitacionales aledañas.

Con una marcha del parque de La Consolación a la explanada del Estadio Azteca, alrededor de un centenar de personas rechazaron la consulta con la cual se intenta avalar el megaproyecto.

Expusieron que no se pregunta a los vecinos si están o no de acuerdo con el proyecto, sino que les avisan que se hará , y aseguraron que la empresa realiza una consulta sin una metodología que efectivamente promueva la participación de la gente, por lo que la postura vecinal es no al proyecto .