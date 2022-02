Comentó que cuando una persona va a Campo Grande a buscar a un familiar, no sólo es el suyo, porque quizás su familiar no esté en este sitio, pero cuando buscamos a uno, buscamos a todos .

Araceli Salcedo Jiménez, quien busca a su hija Fernanda Rubí, ausente desde el 7 de septiembre de 2012, señaló que queremos recuperar todos los cuerpos, y no nos iremos hasta sacar a la luz al último; el cansancio nos tira a veces, pero el coraje nos levanta, las enfermedades nos juegan en contra, pero la esperanza nos ayuda .

Hemos demostrado que somos incansables, que buscamos hasta encontrar, y no pararemos hasta que todos los desaparecidos regresen a casa, no más fosas clandestinas en Campo Grande, y no queremos más campos grandes en el estado , puntualizó Araceli Salcedo.