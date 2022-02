E

l acuerdo firmado por Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, con Zoé Robledo, director del IMSS, 7/11/21 para ampliar el Programa IMSS-Bienestar (PIB) y atender a la población abierta sin seguridad social de la entidad, entierra definitivamente el PIB originario e instala un modelo emergente IMSS-B ampliado , sólo concentrado en la atención médica y desprovisto de las acciones comunitarias que dieron sentido al PIB original. Es similar al caso del acuerdo signado con la gobernadora de Tlaxcala (Lorena Cuéllar) 4/2/22.

El PIB original, con el que fuera su Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS), podrá ser preservado por Robledo en su ruinoso estado actual (véase Sánchez, Leal, Escobar, León, Acción comunitaria en el IMSS-B. Visiones operativas de la otra historia , 2021). Pero el acuerdo Nayarit ya no lo contempla como su opción e introduce otro modelo que no guarda relación con él: rompe la integridad de las reglas de operación de su versión equilibrada original entre atención médica y acción comunitaria.

El cuarto compromiso del acuerdo estipula tres ejes: recursos financieros; infraestructura y recursos materiales de las unidades médicas, así como el personal adscrito a las unidades de salud. Por tanto, ese IMSS-B ampliado introduce un modelo emergente fincado únicamente en asistencia médica.

El octavo compromiso ilustra ese cambio de modelo cuando precisa que a través del Programa IMSS-Bienestar, se presten los servicios de salud a los beneficiarios del mismo, con la calidad, calidez y eficiencia, que reciben las personas con seguridad social, con estricto apego a las reglas de operación del citado programa .