on la pandemia vinieron para quedarse, igual que el virus –e igual comenzaron a mutar– diferentes metáforas y analogías: ola , fuego , guerra (bit.ly/3sc8maV). Más que ayudar a entender el presente, tendían a distorsionarlo convirtiendo a la pandemia en un campo de lucha ideológica por el lenguaje (bit.ly/3ojZIG8). Ayudaban en cambio a los gobernantes –que nunca pierden esta oportunidad– a empujar estados de emergencia y otras políticas tóxicas basadas en el securocratismo. Pero el uso completamente ahistórico de ciertas analogías por parte de sectores negacionistas del virus –p.ej. seguidores de Trump o Bolsonaro cada uno con sus políticas fascistas de la pandemia (bit.ly/34eZIk2)– que comparaban los cubrebocas a estrellas de David o el distanciamiento al Holocausto (bit.ly/3L5knHR) ya eran una cosa aparte. Pero cuando Robert F. Kennedy Jr, un activista ambiental, en un mitin reciente comparó las políticas sanitarias a la represión nazi diciendo que en tiempos del Tercer Reich al menos uno podía huir o esconderse en el ático, como Ana Frank, no como ahora, que ya no hay escape de las vacunas (bit.ly/3L2LIdN) la gota parecía derramar el vaso.

2. Algunos dirán que esta caja la abrió G. Agamben, puesto a menudo en el mismo saco que los antivacunas. Pero al escribir sobre las irracionales e injustificadas medidas con las que el miedo se convertía en pánico y “la sociedad ya no creía en nada más que en la nuda vida”, Agamben alertaba sobre la manera en la que en nombre de la seguridad aceptábamos las antidemocráticas restricciones a la libertad y como, en clave benjaminiana, el estado de emergencia se volvía el paradigma del gobierno (bit.ly/35CqEKN). Si de algo pecaba era tal vez de echar demasiado Schmitt y demasiado poco Marx : no se trataba sólo de control y vigilancia, también de explotación y extracción (bit.ly/3AUn3na). Pero aun así no se escapó del virus del comparativitis: las vacunas e introducción de los green pass en Europa crearon ciudadanos de segunda clase igual que pasó con los judíos bajo el fascismo (bit.ly/3se14U0); el grado de involución de la democracia con el estado de excepción pandémico es peor que durante el fascismo (“¿en qué punto estamos? La epidemia como política“, 2020).