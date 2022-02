Gustavo Castillo García

El juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos señaló que en el caso de la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles Berlanga no ha prescrito el delito que se le imputó de ejercicio indebido del servicio público. Tras la resolución, la defensa de la ex funcionaria anunció que interpondrá un nuevo amparo, por lo que el caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con ello se impidió que se inicie la etapa de juicio oral.

En una audiencia de más de tres horas, el juez Villar Ceballos dio sus argumentos para justificar que la acusación contra la también ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se encuentra vigente y por lo tanto debe continuarse con el proceso penal.

El juzgador señaló que en el juicio que se sigue a Robles Berlanga ya se excedieron los dos años de prisión preventiva que prevé la Constitución para los procesos penales que se desahogan en el nuevo sistema de justicia penal y advirtió a la ex funcionaria y su defensa que este atraso no ha sido por cuestiones que pudieran atribuirse al Ministerio Público o dilaciones en el Poder Judicial, sino debido a los recursos que ha presentado la defensa para que no se proceda a la apertura del juicio oral.