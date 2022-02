Banamex, para mexicanos

En el contexto de la inauguración de las sucursales del Banco del Bienestar en Tlaxcala, el presidente López Obrador se refirió a la venta de Banamex anunciada por Citigroup y refrendó cinco recomendaciones al respecto.

Ya no queremos, con todo respeto también lo digo, que los bancos estén en manos de extranjeros. No soy chovinista, tenemos que abrirnos al mundo, pero es ya tiempo de que sean los empresarios, los inversionistas mexicanos los que manejen estos bancos, los bancos particulares. Entonces, eso lo queremos, no estaríamos muy de acuerdo en que de nuevo extranjeros se apoderen de Banamex , expresó.

Esta semana, Ana Botín, presidenta del banco español Santander, manifestó el interés del grupo que encabeza por participar en el proceso de venta de Banamex.

El tabasqueño recordó que ese banco tiene un acervo cultural mexicano, piezas de arte de mucho valor histórico, cultural, que pertenecen al pueblo de México. Toda esa fundación cultural tiene que quedar en el país, ya no queremos que sigan los saqueos de los bienes culturales del pueblo de México .

A la vez, instó a que sea adquirido por una empresa con respaldo económico para proteger a los ahorradores, que no tenga deudas ante el SAT y que se paguen los impuestos correspondientes por la operación.

(Con información de Fabiola Martínez)