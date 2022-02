Hace cuatro años me fui a Mérida y gracias a la invitación de la galería Hilario Galguera regreso, por primera vez, con una exposición , dice el pintor nacido en la capital yucateca, a quien su quehacer artístico ha llevado a radicar, por lapsos, tanto en la capital del país como en Monterrey, donde por cierto, participó por primera ocasión en una muestra colectiva en 1995 con la obra A la mera hora.

Siempre he pintado al óleo sobre tela en formatos pequeños y mediados; no hago grandes. Es muy intimista la pintura que trabajo, entonces, son siempre de tamaño natural , explica.

Una muestra del quehacer artístico de Manuel Mathar está desde el pasado 2 de febrero por estos lares. Esta primera entrega se llama Prólogo.

Mathar detalla: “Se llama Prólogo, porque es un pequeño antecedente de una exposición que va a venir más adelante en la misma galería: como todo prólogo, es solamente una invitación a ver un poco de lo que va a venir más adelante. Ahora estoy aquí por una invitación de la galería Hilario Galguera.

“En coordinación con la que me maneja en Monterrey, me hicieron la invitación ahora que es la semana de MACO, de la feria de arte, aquí en la Ciudad de México. En esta exhibición hay 11 piezas de mediano y pequeño formato; por ejemplo está Cuéntale al diablo que Dios es bueno; es un retrato de mi esposa donde hay un par de elementos que invitan como a reflexionar sobre qué situación está viviendo la persona representada en el retrato. También hay uno que me hice, un poco lúdico, con mis hijos jugando en la alberca, pero con una cosa absurda: tengo una cubeta en la cabeza.”

La galería Hilario Galguera está en Francisco Pimentel 3 colonia San Rafael. Para visitar la muestra se debe concertar una cita en el teléfono 5546 9001 o en el correo [email protected]. El horario es de 10 a 18 horas.