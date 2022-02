Eso sí, quien no volverá será Dwayne Johnson, quien tras su disputa pública con Diesel está totalmente enfocado en Hobbs and Shaw, su propio spin-off de la franquicia que coprotagoniza con Jason Statham. A pesar de la petición de los fans para que Luke Hobbs aparezca en lo que supondrá el inicio del final de la franquicia, el actor ya ha reiterado que no estará en varias ocasiones de forma pública.

Le dije a Vin Diesel de primera mano que no volvería a la saga , declaró a CNN el año pasado. Fui firme, pero cordial con mis palabras. Siempre apoyaré al elenco y el éxito de la franquicia, pero no había posibilidad alguna de regresar ; también acusó a Diesel, de ser un ejemplo de manipulación. No me gustó que incluyera a sus hijos en el post, así como la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera. Habíamos hablado al respecto hace meses y llegamos a un claro entendimiento .