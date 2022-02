“Nació de la cochinada que hice en Sexo, pudor y lágrimas, de que este Martin no me cumplía. Entonces fui con mi marido a lo propio”, dijo en broma.

O por lo menos esa era la sensación general. Al verla en 2022, parece que no envejeció muy bien, en especial por la escena de una relación no consensuada entre una pareja de casados que además fue rematada después con una infidelidad. A eso se suman secretos, peleas y actitudes machistas.

En Sexo, pudor y lágrimas 2, Ana y Carlos son padres de Matilde (Naian González Norvind) y a su casa llega Mateo, el hijo de Tomás, personaje interpretado por Demián Bichir que muere en la cinta original. Actuado por su sobrino José Ángel Bichir, Mateo viene en busca de explicaciones sobre su pasado.

Muchos, creo, van a decir ahora que soy el hijo de Demián , expresó el joven. Mencionó que cuando era pequeño no lo dejaban ver la primera película, pero pudo atestiguar cómo para su tío fue una sorpresa el éxito que obtuvo.

A su vez, González Norvind, hija de la actriz Nailea Norvind, no vio la película de 1999, sino hasta que le propusieron interpretar a Matilde, joven con la que dice que se sintió identificada.

“Matilde y todos los de la nueva generación confrontan mucho a los personajes de la primera película. Con diferentes verdades los cuestionan y no van a aceptar ciegamente la autoridad de estos adultos –comentó–. Todos estamos tratando de desentrañar algo y tal vez sea también un reflejo de nuestra generación.”

Matilde es amiga de Katy (Ximena Romo), la hija de Andrea, personaje que en ambas películas hace Cecilia Suárez. Jorge Salinas y Mónica Dionne también retoman sus papeles en la secuela.

Romo dijo que la primera vez que vio la cinta original fue por azar, en un avión, meses antes de saber que formaría parte del elenco.

Me pareció que había temas que hoy en día no los vemos de la misma forma. Ya hay cosas que nos causan alarma, cosas con las que ya no estamos de acuerdo y nos parecen graves. Me emocionó mucho ver que en la secuela eso se estaba tratando, que los personajes femeninos estaban recorriendo otra línea; incluso los masculinos estaban también explorando su propio lado femenino. Veo el resultado y advierto una película completamente diferente a la primera.

En la cinta, Katy está en una relación abierta con Beny (Paco Rueda) y en una ida a un club nocturno siente un flechazo por Sam, chica interpretada por la actriz trans Victoria Volkova.

“Sam es muy introvertida, es una persona a quien le gusta mucho su privacidad. Siento que ella viene a la película a ser esta persona que a través de ser simplemente ella misma y de vivir la vida de la forma más auténtica, pero a la vez de la manera más privada, como que pone en jaque a los personajes y les pregunta si son auténticos. ‘¿Están viviendo la vida que quieren realmente?’. Para mí es un honor poder ser abanderada en esta película, representar a muchas personas trans”, agregó.