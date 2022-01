Afp

Periódico La Jornada

Lunes 10 de enero de 2022, p. a31

Los Ángeles., El poder del perro, de Jane Campion, y la nueva versión de Amor sin barreras, dirigida por Steven Spielberg, conquistaron los principales Globos de Oro este domingo en una premiación sin ceremonia televisada, ignorada por Hollywood y anunciada por redes sociales.

El western El poder del perro es la segunda producción dirigida por una mujer que recibe la estatuilla a la Mejor película dramática. Amor sin barreras obtuvo el premio a la Mejor comedia o musical. Sus actrices Rachel Zegler y Ariana DeBose también ganaron los premios a la Mejor actriz y Mejor actriz de reparto.

Mientras Encanto, la producción de Disney que sigue a una familia que vive en un lugar encantado en las montañas de Colombia, se llevó el premio a la Mejor película animada.

Nicole Kidman y Will Smith consiguieron los galardones a la Mejor actriz y al Mejor actor en producciones dramáticas por sus interpretaciones en Being the Ricardos y Rey Richard: una familia ganadora, en tanto que la serie Succession, de HBO, se quedaron con las nominaciones para las categorías dedicadas a la televisión.