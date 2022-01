Dos pistas fueron versiones revisitadas de canciones que Mercury grabó originalmente para su álbum solista Mr. Bad Guy. Otro, Heaven For Everyone, comenzó como canción del proyecto en solitario de Roger, The Cross, en el que Freddie cantó como invitado, y la versión relaborada de Queen se convirtió en el primer sencillo del proyecto Made In Heaven.

El primer episodio de Queen The Greatest, serie de Youtube, se remonta a noviembre de 1995, sobre el álbum de estudio más exitoso y vendido de Queen hasta la fecha, Made In Heaven.

En tanto, Taylor señaló: “Cosas como A Winter’s Tale realmente salieron de esa clase de etapa desesperadamente enferma. Fueron hechos, en gran parte, por la conciencia de que Fred no estaría por mucho tiempo”.

Agrega May: “Creo que realmente pasé por un duelo muy extenso, porque no quería hablar de Queen. Salí de gira en solitario y, por supuesto, de todo lo que la gente quería hablar era sobre la muerte de Queen y de Freddie y no pude lidiar con eso. Decía: ‘Hablemos de lo que está sucediendo ahora’, así que tuve una especie de negación y creo que estaba reacio a volver a abordar esas cosas.

“Roger hizo los primeros avances; se llevó algunas cintas a su estudio y comenzó a trabajar en ellas. Claro, ese fue el detonante que necesitaba porque escuché lo que hizo y le dije: ‘no, no, no, no lo hagas así. Tienes que hacerlo de este modo, ¿sabes?’ Así que simplemente me sumergí antes de tener tiempo de pensar y me hice cargo de algunas pistas en particular. Fue una tarea monumental ”.

Secunda Taylor: “Fue muy extraño trabajar con la voz de Freddie saliendo de las bocinas. Sin embargo, de nuevo, fue un trabajo muy interesante ".

En su lanzamiento, en noviembre de 1995, Made In Heaven subió a la cima de las listas y alcanzó múltiples discos de platino en todo el mundo.

Para promover el álbum, la banda colaboró con el Instituto Británico de Cine, lo que permitió a los jóvenes directores emergentes y a la propia institución decidir cómo representar su música.

El resultado son ocho cortometrajes diferentes con canciones del álbum como punto de partida y banda sonora, material que se mostró en todo el mundo para dar a conocer la producción.