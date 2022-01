Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Lunes 10 de enero de 2022, p. a10

El mantra que Raúl de la Rosa se ha repetido durante años tiene un origen popular en los dichos de las abuelas: Cuando las cosas van, van .

Con la confianza puesta en las fuerzas de la naturaleza , hace 43 años De la Rosa logró organizar con éxito el primer Festival de Blues en México y con esto establecer los cimientos para recibir este género en el país. Desde entonces, su labor como promotor cultural y divulgador del blues y el jazz no ha cesado. Por eso, este año se le otorgará el premio Keeping the Blues Alive, que otorga The Blues Foundation a personas que hayan hecho contribuciones significativas al mundo de esa música.

Los viejos espíritus del delta del Missisipi bajaron y me susurraron al oído , relata De la Rosa sobre el día en que, ante el extinto Consejo Nacional de Recursos para la Atención a la Juventud (Crea), mencionó un género musical del que se había enamorado luego de haber escuchado apenas unos pocos discos: el blues. Por la voz de Howlin’ Wolf, el promotor mexicano se había convencido. Me llevó un poco a la lágrima, yo oyendo solito aquello. Una voz podrida, grave. Me tocó recovecos, no sé si del alma, del pulmón o del cerebro, y pues me marcó , dijo.

Uno de los argumentos que De la Rosa ofreció al Crea fue una síntesis sobre la importancia del blues. Explicó que se trataba de una base de mucha música popular estadunidense, como el rock, que entonces comenzaba a popularizarse por todo el mundo. “Parece que les agradó un poco –o un mucho– la explicación porque pensaron que una bola de viejitos negros no iban a causar ningún problema. No sabían de lo que estaban hablando”, cuenta el también columnista y locutor.

Unos días después, De la Rosa se enteró de que su propuesta, aunque era sólo una idea, había sido aceptada. Lo primero que tenía que resolver era la falta de músicos para el festival. A finales de la década de los 70, conseguir información sobre casi cualquier tema o persona era muy complicado, y la escena del blues se mantenía como fenómeno local. Sin tener idea de dónde ir, sin conocer a nadie ni saber a qué músicos invitaría, viajó a Chicago junto con su colega Gastón Martínez.

Cuando las cosas van, van, y cuando no van, no van , vuelve a mencionar el promotor, quien considera que desde aquel viaje las cosas han ido y lo han llevado en la dirección del blues. A través de amigos, él y Martínez lograron dar con Jim y Amy O’Neil, editores de la única revista de blues que se publicaba en Estados Unidos en esa época.

Se reunieron con ellos en un pequeño lugar consagrado al género. Al entrar, “oigo una armónica de esas que te erizan el pelo, y le dije a Gastón: ‘No sé quién sea, pero a éste lo quiero llevar’”, recuerda. Escuchando a Big Walter Horton, tocando con Jimmy Rogers. Sorprendidos de que hubiera en México personas interesadas en llevar a cabo un festival del género, los músicos hicieron buenas migas con los promotores culturales. Tras una noche de celebración, De la Rosa había conseguido su primer contrato.

A la mañana siguiente, todavía con resaca, se dieron cuenta de que el documento había sido escrito en una servilleta que el promotor conserva todavía en algún libro. El compromiso, sin embargo, era grande. Los músicos los llamaron para invitarlos a conocer su estudio y les preguntaron a quién más deseaban agregar al festival. Aún debutante, sólo atinó a pronunciar los nombres que ya conocía, pero Howlin’ Wolf y Little Walter, le informaron, ya habían fallecido.

Luego probó suerte con Willie Dixon. Lo llamaron y aceptó, incluso se ofreció para convencer a John Lee Hooker, quien también se sumó. Poco a poco empezamos como los siete samuráis, reclutando a los músicos , describió De la Rosa. El mantra vuelve a aparecer.