Afp

Periódico La Jornada

Lunes 10 de enero de 2022, p. 3

Sídney. Canadá conquistó su primera Copa ATP ante España, sucediendo así a Rusia en el palmarés de esta competencia de tenis, después de las victorias de Felix Auger-Aliassime y Denis Shapovalov en sus dos partidos individuales.

Auger-Aliassime, de 21 años y decimoprimero del mundo, dio a Canadá el punto definitivo al imponerse 7-6 (7/3), 6-3 a Roberto Bautista (19º). Poco antes, Shapovalov (14º) había hecho lo propio ante Pablo Carreño (20º) 6-4 y 6-3. De esa forma no fue necesaria la disputa del partido de dobles.

Si no fuera por Denis, los pasados dos días no estaríamos aquí. Me gustaría felicitarle. Ha estado increíble , afirmó Auger-Aliassime. Había perdido las últimas veces ante Carreño y hoy ganó en sets corridos. No ha sido fácil, pero por la manera en que pudo jugar ganó bien, así que tiene todo el mérito , añadió al recordar los recientes encuentros de Carreño y Shapovalov.

Canadá, que perdió sus primeros cuatro partidos del torneo, acabó liderando su grupo delante del Reino Unido de Cameron Norrie, la Alemania de Alexander Zverev y Estados Unidos para clasificarse a semifinales, donde derrotó a la Rusia de Daniil Medvedev.

Este fue pues el primer título en la Copa ATP para los canadienses, después de que Serbia derrotó a España en la final de 2020, y de que Rusia venció en la edición de 2021.