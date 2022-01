Me reuní con ella hace como tres días, el lunes creo o el martes, y no tengo síntomas. La verdad que estoy muy bien, y cuando uno tiene síntomas es cuando debe hacerse la prueba, pero estoy muy bien .

Subrayó que una vez que estén autorizados se tomará la decisión de compra de estos nuevos medicamentos, los cuales, indicó, actúan rápido. Y no sólo es menos el tiempo de molestias, sino que también es menos el de la enfermedad, es decir, del contagio. Se tarda menos en salir si se utilizan estos medicamentos .

El mandatario federal afirmó que su administración tiene un seguimiento diario de la pandemia y reconoció que la variante ómicron es muy contagiosa, pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño como las otras variantes. Sí hay contagios, pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos .

Destacó que un dato positivo es que no ha aumentado el número de fallecidos, o no es igual que lo de antes. Tenemos la gráfica de ayer (jueves) de hospitalizados. Sólo 19 por ciento, todo esto con relación a la ola anterior. Y en ocupación de camas de terapia de 12 por ciento, y en el caso de fallecimientos lo mismo, no hay un incremento sustancial .

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional reconoció que son varios los que tienen covid de esta nueva variante que conocemos, afortunadamente están saliendo, algunos con muy pocos síntomas, un poco de calentura, pero un día, no mucha, (dolor de) garganta, básicamente, y ya con estos medicamentos se puede salir rápido .