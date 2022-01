C

on qué intención se publica una fotografía del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con integrantes de la delincuencia organizada, señalando, de manera falsa y sin fundamento, que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) de Morelos, Puebla y Tlaxcala declaró que en enero de 2019 el ex futbolista, junto con el ex delegado federal Hugo Eric Flores y Uriel Carmona, fiscal estatal, sostuvo una reunión con líderes del crimen organizado para acordar el asesinato del defensor Samir Flores Soberanes.

El FPDTA, organización desde la que Flores Soberanes se opuso al Proyecto Integral Morelos (PIM) por sus afectaciones al medio ambiente y la vida comunitaria y campesina de los pueblos nahuas de la región, ha sido riguroso en sus declaraciones sobre el asesinato de su compañero, ocurrido el 20 de febrero de 2019. Desde los primeros días, el Frente vinculó el crimen a la defensa del territorio, pero nunca se refirieron concretamente a una reunión en la que se hubiera planificado el asesinato.