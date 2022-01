Carlos Paul

Sábado 8 de enero de 2022

La figura y trayectoria del actor Sidney Poitier, fallecido a los 94 años este viernes en Bahamas, es de enorme relevancia a escala internacional, ya que su trabajo actoral permitió romper con una serie de prejuicios y estereotipos ideológicos y de racismo, consideró el creador escénico e investigador Luis Mario Moncada.

Actor admirable y con un gran carisma, el trabajo de Poitier, junto con el del también músico, actor y activista Harry Belafonte, conforman un binomio, desde la actuación y la música, que impactó en las prácticas artísticas que eran de los blancos y que resonó en los públicos de todos los ámbitos, tanto políticos, sociales, raciales y creativos , dijo a La Jornada.

De acuerdo con Moncada, Poitier marcó una tendencia que, sin confrontar los cánones tradicionales de la cultura de masas de los blancos, penetró en un mercado hecho por los blancos, y fue reconocido gracias a su sólido trabajo actoral, lo que demostraba que no importaba el color de la piel .

Estamos hablando de hace más de 60 años, añadió el también dramaturgo, cuando comenzó su labor y que tiene que ver con el surgimiento del movimiento de los derechos civiles, impulsado por la comunidad negra en Estados Unidos.

“Quién no recuerda las cintas Adivina quién viene a cenar está noche y Al maestro con cariño, películas que tienen que ver con la ruptura de los prejuicios. Poitier lo que tiene es un enorme carisma y empatía. Es un personaje que se va ganando a la gente por convicción, y no por la confrontación”, destacó .

Poitier no reclama ni dice: yo tengo derecho a esto y esto otro, sino que, mediante la empatía, su porte y su sonrisa, convence a los demás. Esa forma de ganarse a la gente por convicción, es un aspecto muy importante en la lucha por los derechos civiles, que no confronta, sino que convence, seduce y persuade por medio de su comportamiento e inteligencia. Fue un importante líder por los derechos civiles, que rompió con prejuicios raciales, no con la confrontación, sino con el convencimiento .

Además de su sólido trabajo actoral, es de llamar la atención que era un galán en los personajes que interpretaba, lo que despertaba pasiones en las mujeres, considerando que los papeles en el cine para los actores negros estaban centrados en cierto tipo de roles. Él rompió ese paradigma, no sólo por hacer papeles protagónicos, sino porque además despertaba el deseo sobre todo entre el público femenino”.