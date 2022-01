Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Sábado 8 de enero de 2022, p. 2

El actor Sidney Poitier, ícono de la dignidad de la negritud en Hollywood y el mundo, falleció este viernes a los 94 años en Bahamas, la tierra de sus padres, donde se decretó luto nacional. El primer ministro de ese país, Philip Davis, aseguró que el ejemplo del también director de cine y activista de derechos humanos brillará intensamente durante las generaciones venideras .

Reconocido por ser el primer hombre negro en ganar un Óscar por su interpretación en 1963 de Homer Smith en la película Los lirios del valle (dirigida por Ralph Nelson), su gran logro en la industria estadunidense cinematográfica de las décadas de los 50 a los 70 fue romper estereotipos.

Al siguiente año, el 2 de julio de 1964, el presidente Lyndon B. Johnson promulgó la Ley de Derechos Civiles, que autorizó la integración racial y prohibía la segregación de los negros.

Poitier se negó a interpretar a sirvientes o al tonto del pueblo. En cambio, propios y extraños le aplaudieron el hecho de que en la pantalla grande un negro pudiera aspirar a representar a un médico (como en la cinta La puerta se abre, 1950), a un maestro (Al maestro con cariño, 1967), o incluso a un policía (En el calor de la noche, 1967).

La estatuilla dorada fue un reconocimiento a su personaje de un trabajador bautista que construye una capilla para un grupo de monjas católicas, refugiadas de Alemania. El actor se lució en la memorable escena donde les da una clase de inglés.

El éxito no fue fácil

Sin embargo, su ruta al éxito no fue fácil ni rápida. Nació el 20 de febrero de 1927. Por casualidad su familia se encontraba en Miami, pues su padre, Reginald, un agricultor de tomates de Bahamas, se había ido a esa ciudad para ofrecer a mejor precio su producto, en compañía de su esposa Evelyn, embarazada de siete meses.

Fue el séptimo hijo de los Poitier, quienes ya habían perdido otros. Debido a ese nacimiento prematuro, el viaje que sería de unos cuantos días se prolongó tres meses. En algún momento, contaba la madre, un clarividente que le auguró un futuro brillante al pequeño.

Su primer golpe de suerte fue tener la nacionalidad estadunidense por nacimiento. De regreso a Bahamas, cuando Sidney estaba por cumplir 10 años, un huracán arrasó con los cultivos de la familia y tuvieron que mudarse a Nassau. En sus memorias, Poitier contó que era la primera vez que veía coches o electricidad y comía helado.

A los 13 años dejó la escuela, luego cometió un delito menor y fue arrestado por robo. Para tratar de encauzar su camino, sus padres lo enviaron, con tres dólares en el bolsillo, a Miami con su hermano mayor; el viaje fue en la tercera clase de un barco carguero. Pero el entorno rural negro de Florida resultó “un shock” para él, confesó en una entrevista de 2008, pues se enfrentó por vez primera al racismo.