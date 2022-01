Zurich

Periódico La Jornada

Sábado 8 de enero de 2022, p. a11

Los delanteros Robert Lewandowski (Bayern Múnich), Lionel Messi (París Saint-Germain) y Mohamed Salah (Liverpool) fueron anunciados como los finalistas al premio The Best 2021 de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbol (FIFA), lista en la que no figuró Cristiano Ronaldo.

Lewandowski, quien ostenta el título de campeón en la Bundesliga alemana, además de implantar el récord de goleo para esa competencia en el periodo que se evalúa, se alza como serio aspirante a conseguir el trofeo.

El polaco se llevó la distinción del año pasado, cuando los otros dos finalistas fueron Messi y Cristiano. El sudamericano lo ganó seis veces y el portugués cinco.

El argentino Messi, recientemente galardonado con el Balón de Oro, séptimo de su carrera, exhibe en su palmarés el liderato de goles en la La Liga española, así comoel título de la Copa América como argumentos de peso para hacerse acreedor al distintivo.