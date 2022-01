Karla Torrijos

Craig Harrington, técnico del club América femenil, aseguró que pese a las contrataciones bomba que hizo la institución azulcrema de cara al presente torneo Clausura 2022, su equipo no es el mejor de la Liga Mx Femenil, pues consideró que aún tienen muchos detalles por pulir.

Las Águilas sorprendieron en el reciente mercado de fichajes femenil al agregar a sus filas a las goleadoras Alison González, ex jugadora del Atlas, y Katty Martínez, otrora integrante de Tigres. Además, incorporaron a Scarlett Camberos, Kimberly Rodríguez y Nicki Hernández, todas procedentes del balompié universitario de Estados Unidos.