l gran descubrimiento freudiano fue el inconsciente, su obra maestra el Proyecto de una sicología para neurólogos y en puente con la carta 52 con la Interpretación de los sueños, y la piedra angular de la conceptualización, el dolor. Es el dolor no la sexualidad el gran protagonista en toda la obra freudiana. El dolor como elemento alrededor del cual se estructura el aparato síquico, el contacto humano, que se inicia con el grito que emerge del desamparo originario, el dolor, de la incompletud... En estas redes se entreteje la sexualidad, que irrumpe brutalmente trastornando el orden vital y pervirtiendo (con feliz desenfado) al instinto, la función vital; preminencia del dolor frente a la sexualidad.