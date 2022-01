En el escrito por el que el organismo electoral determinó comenzar el procedimiento de sanción, la diputada refiere que no es la primera vez que Norberto Sánchez incurre en ese tipo de conductas en su contra: Lo conozco desde hace ocho años y siempre intentaba saludarlo de lejos porque era habitual recibir manifestaciones físicas, tales como pegar su torso contra el mío apretando mi busto con su brazo, pegar su pelvis a mi cuerpo o abrazándome por debajo de la cintura baja , y agrega que el día que rendí protesta como diputada local creí que cuando me lo encontrara ya no me agredería, sin embargo no fue así .

Advierte que dicha conducta reiterada encuadra en responsabilidades de tipo penal y administrativo por violencia de género y solicita al organismo que agote los procedimientos pertinentes para que aplique las sanciones que en este caso correspondan y se garantice su derecho como mujer a no ser violentada y vivir libre de violencia.