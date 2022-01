Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 8 de enero de 2022, p. 25

Aunado al cobro por la toma de pruebas rápidas para detectar el covid-19 que promociona la alcaldía Benito Juárez, en Miguel Hidalgo se anunció ayer la misma estrategia, pero que costará menos de 200 pesos .

De acuerdo con información de las autoridades de esa demarcación, de manera solidaria instalarán, con apoyo de laboratorios privados, módulos de atención ante el rebrote de contagios que ha generado una alta demanda de pruebas rápidas que detectan el coronavirus.

Sin embargo, la principal demanda la tienen los Centros de Salud y los módulos de atención, donde esos estudios son gratuitos porque ya empezamos la cuesta de enero y va a estar muy difícil , comentó Carolina Hernández, habitante de la colonia Gabriel Hernández.

Ella tiene a su esposo e hijo con esa enfermedad y teme que en pocos días comience ella y su hija mayor a presentar síntomas y que no haya reactivos, no sólo por escasez, sino porque no cuenta con los recursos para los exámenes privados.

No obstante, las autoridades informaron que tras el convenio realizado con los laboratorios se tiene prevista la instalación de 10 módulos de atención para la recolección de pruebas que estén por debajo de 200 pesos.