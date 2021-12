De la redacción

Canciones como No te voy a ver, Tira la puerta, Tanto blues y sobre todo Mon Chérie son la referencia sobre el trabajo musical y letrístico de Delić joven de 26 años que creció entre Costa Rica y Panamá y quien ahora, desde Puerto Rico, lanza álbum homónimo el cual ya circula en plataformas.

De personalidad suave y amable, Delić se confiesa un poco fatalista a quien le gusta celebrar las emociones y ponerles una luz distinta a cada una. Tal y como lo hace en sus canciones; por ejemplo en No te voy a ver, acepta: es rudo decir mañana no te voy a ver porque ¿cuándo será ese mañana? Y sobre todo para mí, porque esta canción se la escribí a mi padre cuando falleció; pero lo más lindo es que cada quien ve la canción como quiera. A mí me encanta cuando la escucho y salgo a caminar, ahí las cosas se despejan y empiezan a coger color.