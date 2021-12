Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 18 de diciembre de 2021, p. 6

Vicente Feliú, uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana, falleció a los 74 años este viernes mientras ofrecía un concierto. “Estaba en un escenario. Empezaba a cantar La Bayamesa. Se fue en toda su estatura y con el corazón más grande que el pecho. ¡Te amo, papá. Te amo!”, dijo la hija del cantautor, Aurora de los Andes.

Según el diario cubano Granma, que difundió la información, el fallecimiento ocurrió por un infarto a los 74 años del cantautor cubano.

El Ministerio de Cultura de Cuba y el Instituto Cubano de la Música anunciaron un próximo homenaje a quien ha sido símbolo de la canción revolucionaria para Cuba y América Latina y, por decisión familiar, su cuerpo será cremado , señaló el diario.

Reconocido por su tema Créeme, el artista nacido en La Habana en 1947 también compuso para obras de teatro y televisión, y fue colaboró en programas culturales como asistente de dirección y director musical. Fue asesor de música de los medios cubanos y guionista, locutor y director de radio.

Casa de las Américas difundió en su cuenta de Twitter: “‘Yo soy un soldado de la Casa’, así solía decir de sí mismo Vicente Feliú. Y es cierto, eres nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro hermano. Aquí estarás siempre. Ésta será siempre tu Casa. Buen viaje hermano”.

Interrogado sobre la permanencia de algunas de sus composiciones por el diario argentino Página 12, como Apuntes para una canción al pueblo (1971), afirmó: “A veces me duele. Hay canciones muy generales, pero cuando las hay tan específicas, urgentes, cuando se mantienen vigentes se sufre. Porque el problema está, no se acaba de resolver.

Entonces la felicidad va a ser siempre una cosa muy controvertida, ¿por qué eres feliz? ¿por qué no lo eres? Hay cosas que uno quisiera cambiar, y cuando no cambian y se mantienen vigentes... resisto. No puedo hacer más que cantar .

En esa entrevista hizo hincapié que ante el regreso de la región al liberalismo, hay que seguir, creo que somos la resistencia perpetua. Parece ser que el mundo no va a mejorar nunca, entonces tenemos que seguir intentando tratar de ser mejores. Es lo único que nos queda .

El pasado 25 de noviembre el músico, cantante, guitarrista, militante y escritor realizó su primer concierto tras el confinamiento impuesto por la pandemia de Covid-19 en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. Ahí presentó canciones escritas entre 1974 y 1993, consignó la revista cubana Bohemia.