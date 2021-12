La banquera aseguró: Lo que me preocuparía sobre México sería no estar en el país, y sin duda vamos a seguir invirtiendo, Héctor Grisi lo comentaba hace unos días en cuanto a las inversiones que tenemos en 2022, nuestra apuesta por México es de ese tamaño .

Los empresarios con los que me reuní en México están viendo una demanda adicional, están empezando a hacer inversiones para atender esa demanda, todo lo que es la cadena de suministro durante la pandemia, querer tener esas cadenas de suministro más cercanas beneficia de forma muy importante a México.

Botín destacó que en la parte económica México tiene fundamentos económicos muy sólidos, tales como la sostenibilidad fiscal , que es una de las mejores no sólo de Latinoamérica, sino del mundo.

Hemos mostrado nuestra confianza en México desde hace muchos años, esto no ha cambiado con la alternancia de gobierno, estamos a la mitad del actual mandato, seguimos viendo muchas oportunidades importantes en el país, también retos sin duda, y uno de ellos de manera indirecta es la inclusión financiera, ahí tenemos una apuesta muy decidida con Tuiio.

La presidenta de Santander recalcó que la presencia de la institución de origen español en América Latina es independientemente de los cambios políticos y sociales que se presenten.

“Tenemos una presencia a largo plazo en la región, es un porcentaje muy importante de nuestra operación, de lo que es el banco, somos parte de América Latina, estamos en muchas comunidades, entendemos que hay que adaptarnos a varios entornos, hemos operado en situaciones de recesión y volátiles, respetando las decisiones que toma cada país en la parte política, siempre vamos a colaborar con los gobiernos que elijan los ciudadanos.

Las cifras de inversión que hemos ratificado hoy son muy importantes, esto no depende de los gobiernos que estén en el momento, es la confianza que tenemos en el crecimiento y en que somos capaces de aprovechar ese crecimiento de manera rentable para nuestros accionistas y con una oferta de productos que hacen que crezcamos en clientes , agregó.

Piso parejo en materia digital

Por otra parte, Ana Botín refirió que si bien, la institución da la competencia a las firmas digitales, como las fintech o las bigtech, lo que actualmente se pide es que haya reglas iguales para estas y para los bancos.

“Damos la bienvenida a la competencia, no nos asusta, pero también damos la bienvenida a reglas de juego que sean parejas, que estén en condiciones iguales; si yo doy un servicio de pagos y me regulan de una manera, deben regular a las fintech o bigtech de la misma manera, que sean los mismos requerimientos de capital, operativos, de residencia y sensibilidad de los datos. La regulación debería ser sobre lo que haces y no quién eres o cómo te llamas”, resaltó.