Agregó que no quería decirlo por temor a que sus compañeros de Morena no le creyeran y dijeran que era revanchismo político con el cual posicionarse, pero lo comentó con Nancy Núñez, de ese partido, quien la alentó a hacerlo.

Con notoria pesadumbre, agregó que no era la primera vez, ha sido un asunto reiterado: desde antes de que incluso yo fuera candidata en el distrito local de Gustavo A. Madero ya llevaba a cabo ese tipo de acciones .

En la discusión del paquete económico el debate pasó hacia señalamientos de misoginia que hicieron legisladoras de Morena contra el panista Aníbal Cañez Morales, por una postura en tribuna, momento en que Gutiérrez solicitó a Díaz Polanco la palabra para exponer su caso: Tengo que decirlo, tengo que compartirlo con mis compañeros diputados y me apena mucho tener que decirlo enfrente de mi familia, que está muy pendiente de mi trabajo como diputada y que se enteren así. Hoy por la mañana cuando llegué a pasar lista recibí un abrazo muy indebido del diputado Nazario .

El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Héctor Díaz Polanco, planteó la necesidad de instalar el comité de responsabilidad parlamentaria ante los casos expuestos allí, en particular por violencia de género, a las que se sumó ayer la denuncia de Luisa Adriana Gutiérrez, del PAN, contra Nazario Norberto Sánchez, de Morena.

Espero que me crean, no es la primera vez que lo hace el diputado. Hoy sí ya le grité, hoy sí le pedí que me dejara de tocar y fue bastante molesto.

Díaz Polanco respondió: Claro que le creemos diputada , y afirmó que se tomarán las medidas necesarias. Otras legisladoras, como la coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, han denunciado violencia y amenazas por parte de legisladores del PAN, así como acusaciones de plagio falsas.