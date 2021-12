uimos varias las generaciones humanas que nacimos y crecimos con la radio. Medio siglo antes de la televisión comenzó a proliferar el artefacto, nunca demasiado grande, que daría inmediatez casera a las noticias y los hechos lejanos por primera vez en la historia. Llegados el momento y las antenas móviles se instaló en los carros, esa extensión del hogar. Modas posteriores lo integraron a la sala en feas consolas que incluían televisión, tocadiscos, bocinas estéreo, radio AM y FM, y a veces hasta el bar.

Ah, días de radio. El hambre de rock inglés y yanqui me fijó a La Pantera, Radio Éxitos (que trasmitía La Hora de los Beatles tres veces al día), Radio Capital y su Ola Inglesa. Ah, los largos programas nocturnos a luz apagada: Vibraciones, Proyección 590, y en RU, La respuesta está en el aire, cuya primera emisión se dedicó, recuerdo bien, a Frank Zappa y Las Madres de la Invención, y me acompañó toda la preparatoria.

Vehículo de información y mentiras, llamados de solidaridad, de ignominia (los nazis, la revolución cultural China, las masacres en Ruanda), de indoctrinamiento, engaño consumista y sano entretenimiento. También el cultivo de la mente, la expansión de las fronteras de los sueños. Llegados a hoy, la radio ha cambiado. Y no. En streaming, podcasts, archivos descargables y redes sociales uno accede al espacio radiofónico con liquidez baumaniana, aunque sigue siendo el bálsamo de la nostalgia con la música que llegó para quedarse , fuente de bromas atroces y buzón en vivo de los enamorados.

Memorables noticieros en RU durante 1968 y 1994, o los programas críticos de Granados Chapa, Gutiérrez Vivó y Paco Huerta. Llegó un tiempo en que Radio Educación, el patito feo de la SEP, subió a un rango mayor y dio en divulgar la cultura popular más culta que quepa imaginar; los nuevos periodistas, roqueros, folcloristas y escritores tuvieron dónde cotorrear. Añádanse sus bellos programas para madrugadores Del campo y la ciudad, y De puntitas.

Ya no escucho la radio. Hablo con la añoranza del ex adicto. Sé que sigue siendo esencial para discursos presidenciales y comentaristas críticos, noticieros buenos y malos, entrevistas callejeras, trivialidades de farándula y los nuevos gustos musicales que tanto me disgustan. Por fortuna sigue habiendo inteligentes artesanos radiofónicos.