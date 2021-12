Aunque para sus seguidores otras novelas igual de importantes son: Lestat, el vampiro; La reina de los condenados (también adaptada al cine); El ladrón de cuerpos; Armand, el vampiro; Memnoch, el diablo; Príncipe Lestat y los Reinos de la Atlántida, y La comunidad de la sangre.

Publicó también bajo los seudónimos de Anne Rampling y AN Roquelaure. Sus obras más importantes con esos nombres son la Tetralogía de la Bella Durmiente y las novelas Hacia el Edén y Belinda.

Más allá del terror

Su éxito internacional comenzó con su serie de novelas sobre vampiros titulada Crónicas vampíricas, lo que provocó una legión de seguidores fascinados por las aventuras de Lestat, Louis, Magnus o Akasha.

De acuerdo con los críticos, las novelas de Rice se centran en las relaciones personales de los personajes, siempre con una fuerte carga de erotismo; más allá de ser relatos de terror, son historias sobre relaciones emocionales y perturbadoras, cuando el lector se adentra en la vida existencial de los protagonistas.

En 1998, después de pasar la mayor parte de su vida adulta como autora partidaria del ateísmo, Rice se convirtió al cristianismo. Sin embargo, con el paso del tiempo, en 2008, pasó al catolicismo, por no compartir ciertas posturas con aquélla fe.

El 29 de julio de 2010 declaró a la revista The Advocate: “Para aquellos a quienes les importe, y entiendo si a usted no le importa, hoy dejo de ser cristiana; estoy fuera. Sigo comprometida con Cristo, como siempre, pero no sigo siendo ‘cristiana’ o siendo parte de la cristiandad. Es simplemente imposible para mí pertenecer a este grupo pendenciero, hostil, discutidor y merecidamente infame. Por 10 años lo intenté... fallé, estoy fuera. Mi conciencia no me permite seguir. Me niego a ser antigay, me niego a ser antifeminista, me niego a ser anticontrol de la natalidad, me niego a ser antidemócrata, me niego a ser antihumanismo secular, me niego a ser anticiencia, me niego a ser antivida. En el nombre de Cristo, dejo el cristianismo y ser cristiana. Amén”.