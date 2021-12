De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 9 de diciembre de 2021, p. 6

Si el equipo de futbol Napoli FC no hubiera fichado a Diego Armando Maradona, y a Paolo Sorrentino no le hubieran ofrecido entradas para un partido, habría pasado la noche del 5 de abril de 1987 con sus padres en su casa de las montañas. Habría respirado el monóxido de carbono que se escapaba de un calentador defectuoso, como ellos, y habría muerto un mes antes de cumplir 17 años.

Es ahora, a los 51 años, dos décadas después de una carrera que le ha traído aclamación y todos los premios de los que se ha oído hablar: un Óscar, Baftas, Globos de Oro, el del jurado de Cannes, mucho dinero de Netflix, que el mejor director vivo de Italia ha abordado el cataclismo que definió su vida.

La Mano de Dios (È Stata La Mano Di Dio) es un relato ficticio de su adolescencia en Nápoles, llamado así por el genio del futbol argentino que sin saberlo le salvó la vida. Es la obra más personal de Sorrentino, una historia en la que una infancia feliz en el sur de Italia da paso a la tragedia. También es su mejor película desde su obra maestra de 2013, La gran belleza.

Fue Roma, de Alfonso Cuarón, dice a The Independent, que se basó en la infancia del director en la Ciudad de México, la que le dio la idea de dedicar su vivencia al cine: Me di cuenta de que una película personal y privada podía contar una historia universal .

En La Mano de Dios el joven Sorrentino es Fabietto Schisa, interpretado por Filippo Scotti. Es un chico delgado y soñador, que deambula por las calles con auriculares a todo volumen. Su madre, María, es interpretada por Teresa Saponangelo y su padre, Saverio, por el antiguo colaborador de Sorrentino, Toni Servillo.

Nápoles de finales de los años 80 no es un lugar saludable; tiene un sentido caótico. El padre de Paolo trabajaba en un banco; los Sorrentino eran de clase media. El contenido es muy distinto de mis películas anteriores, así que tuve que poner mi estilo patas arriba , señaló.

Por primera vez no trabajó con su director de fotografía Luca Bigazzi. Exigía un enfoque mucho más limpio, con menos artificio del movimiento de la cámara, la iluminación, todo eso. La estética no era mi principal preocupación. Las ubicaciones eran mi interés , sostuvo. María y Saverio se sientan uno al lado del otro, asienten y no se despiertan. En el hospital, los médicos dicen a Fabietto y Marchino que sería mejor que los niños no vieran los cuerpos. El primero llora furiosamente en la sala de espera.

Todo es cuestión de ver, como el árbitro que no vió la mano de Diego Armando Maradona ante Inglaterra en el Mundial México 86.

Ver expresa la esencia de mi trabajo, mi profesión. Es obsesión mirar. Cuando no puede hacerlo sufre mucho. Los cineastas existimos por esa capacidad , agregó Sorrentino.

Las últimas etapas de la película exploran la ironía del destino: si no hubieran muerto sus padres Sorrentino nunca habría encontrado su camino en el cine.

Libertad

Creo que el mayor grado de libertad a menudo puede venir con una falta de ella. Cuando se tiene, terminas no haciendo lo que ibas a hacer. Esa fue la posición en la que me encontré a los 17 años, cuando estaba completamente libre, pero sin saber qué hacer. La única forma en que exploté mi libertad fue convirtiéndome en cineasta , destacó. Como dice un personaje: El cine no es bueno para nada, excepto como una distracción de la realidad .

La jugada Mano de Dios es un punto de partida para Sorrentino, pero la cinta también se basa en temas familiares: lo perdido y el anhelo, los jóvenes y los viejos, religión, arquitectura, mar, baile, nobleza arruinada.