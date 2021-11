Estados Unidos no tolera la existencia de un Estado al que no puede intimidar como lo hace con Europa, que obedece todas sus órdenes, sino que sigue su propio curso. Esa es la amenaza .

Chomsky señaló que el antagonismo de Estados Unidos hacia China simplemente está motivado por el hecho de que la superpotencia asiática no puede ser controlada por Washington.

En un comentario videograbado para el portal Democracy Now!, Chomsky subrayó que Biden sólo se ha ocupado de eliminar los más salvajemente gratuitos elementos de las políticas de su antecesor Donald Trump, pero acusó al actual presidente de continuar una peligrosa confrontación política con China.

Agregó que si bien China hace cosas terribles dentro de su propias fronteras, no es ninguna amenaza , para el resto del mundo.

En su comentario hizo una pregunta retórica: “si Estados Unidos apoya la guerra terrorista israelí contra la gente de Gaza, donde los niños están siendo envenenados: un millón de menores están en riesgo porque no hay agua potable… ¿Es esto una amenaza para China? No, se trata de un crimen horrendo, pero no es una amenaza para China”.

Democracy Now! indicó que otros críticos de la política exterior estadunidense han hecho notar que mientras China no ha comenzado ninguna guerra durante más de una generación, Estados Unidos ha invadido, bombardeado u ocupado más de una docena de naciones desde los años 80.

En esta tónica, Chomsky tachó de risible la desproporción entre el poder armamentista chino comparado con el estadunidense, que cuenta con miles de armas nucleares y un presupuesto militar más grande que el de 10 países juntos. Un submarino estadunidense puede destruir casi 200 ciudades en cualquier lugar del mundo , apuntó.

