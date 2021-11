Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 26 de noviembre de 2021, p. 5

Madrid. Hayao Miyazaki vuelve a confirmar que está de regreso con Studio Ghibli. Aunque la producción de su nuevo largometraje, ¿Cómo vives? (How do you live?), estaba confirmado por Toshio Suzuki, productor de la compañía, el aclamado cineasta no había hablado aún del que aspira sea su último proyecto para la gran pantalla. Es una fantasía a gran escala , adelanta.

Ganador del Óscar y del Oso de Oro de la Berlinale por El viaje de Chihiro, Miyazaki adapta la novela homónima de Yoshino Genzaburo, que narra la vida de Junichi Honda, un estudiante de instituto de 15 años, conocido por Koperu, en honor al astrónomo Nicolás Copérnico. Muy popular en el liceo, su padre es ejecutivo de un banco y su madre trabaja de doncella. Tras la muerte de su padre, va a vivir con su tío.