Afp

Periódico La Jornada

Jueves 25 de noviembre de 2021, p. 8

París. Como tantos otros cantantes de su generación, el británico David Bowie también se peleó con las discográficas. Toy, álbum de 2001 sepultado tras una pugna con Virgin, reaparecerá mañana en su formato original.

Una versión pirata de pésima calidad circula en Internet desde 2011. Algunos de sus cortes ya habían utilizados por Bowie en Heathen (2002), para caras b de sencillos o en alguna recopilación.

Los fans ya conocen dos tercios del álbum , explicó a la Afp Jérôme Soligny, especialista francés del cantante, autor de David Bowie Rainbowman.

Toy surgió como proyecto a partir de las versiones de Can’t help thinking about me (canción de 1966) que interpretó con sus músicos a finales de los años 90. Con ese grupo –entre quienes destacan Mark Plati, Sterling Campbell y Earl Slick– Bowie había llegado a una de sus cimas artísticas, con un concierto en el festival de Glastonbury en 2000 que quedó grabado en las memorias.

El disco supone también un momento importante en su carrera, ya que durante su grabación en Nueva York se reconcilió con su productor de toda la vida, Tony Visconti.

El duque blanco había dejado de trabajar con Visconti antes de Let’s Dance, su gran éxito de 1983, producido por Nile Rodgers, guitarrista de Chic.

Bowie tenía ganas de volver a trabajar con él (Visconti), pero al principio con dosis homeopáticas, porque tanto él como Tony eran dos personalidades fuertes , explica Soligny.

Pelea con Virgin

Al día siguiente de su triunfal concierto en Glastonbury, Bowie entró al estudio con su grupo. Retomaron canciones grabadas entre 1964 y 1971, y él quiso sacar el álbum inmediatamente, a partir de las interpretaciones de un grupo en estado de forma pletórico.