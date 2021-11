Se puede ver cómo la banda compone Get Back y Something, revelando la dinámica entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Ganador del Óscar, también es la primera persona, en 50 años, en acceder a esos archivos audiovisuales, y su trabajo podrá verse en una serie documental de tres capítulos que llevará por título The Beatles: Get Back. La obra está disponible desde hoy en la plataforma Disney+, y en ella se puede ver cómo la banda se prepara para su primer concierto en vivo tras dos años sin presentarse ante el público, también es posible observar el proceso creativo de los músicos mientras intentan escribir nuevas canciones.

Durante la pandemia, Peter Jackson dedicó casi todo su tiempo a revisar, seleccionar, rastrear y editar más de 50 horas de material documental de Los Beatles. A través del trabajo filmado por Michael Lindsay-Hogg, autor del documental de 1970, Let It Be, el cineasta neozelandés ha tenido como misión repasar los últimos años que el cuarteto permaneció unido.

Con lo que ahora sabe, Jackson sigue sin comprender el misterio de por qué las sesiones de Let It Be eran tan rechazadas por la banda y su productor, George Martin; sin embargo, tiene una teoría. Estoy convencido de que todos recordaban mayo de 1970, y la reacción que tuvo la película tras su estreno, más que cómo se sintieron ellos cuando la filmaron , contó a The Guardian.

Las seis horas resultantes contienen suficientes revelaciones y no poca tristeza, aunque eso no es necesariamente porque su separación estaba próxima, sino porque retrata a cuatro hombres jóvenes que, habiendo cambiado el mundo, tan sólo querían seguir siendo unos chicos de Liverpool. La serie deja ver un poco de la intimidad familiar de John, Paul, George y Ringo.

Se observan en el estudio Yoko Ono y Linda Eastman. También se pueden ver algunas participaciones especiales, como la del músico Billy Preston, y momentos que involucran a pequeños visitantes, como Heather McCartney, hija adoptiva de Paul, que en entonces tenía seis años.

Al ver el trabajo de Jackson, los mismos músicos retratados se sintieron conmovidos. “Mientras la miraba, pensaba: ‘Qué periodo fértil fue ese’. Para mí, fue genial verlo. Es como ver fotos viejas. Y el hecho de que Linda esté sacando fotos obviamente lo hace aún más especial para mí. Es extraordinario. Son grandes recuerdos, es volver a mirar el álbum de fotos familiar. Ahí estoy yo componiendo, por pura diversión. Decididamente atravesaba un buen periodo musical en ese momento”, afirmó Paul.

Ringo Starr también ha manifestado su aprobación. Estoy muy entusiasmado de que la gente lo vea. Peter es extraordinario y fue genial ver todo ese metraje. Hay horas y horas de nosotros riéndonos y haciendo música. Hay mucha alegría y mucha más paz y amor, como éramos nosotros en realidad , sostuvo el baterista.

The Beatles: Get Back incluye, por primera vez, el concierto completo que el cuarteto dio en la azotea de Apple Corps el 30 de enero de 1969. La última actuación de la banda fue improvisada para colegas y amigos, no fue programada ni promovida, así que podía ser escuchada gratuitamente por cualquiera que estuviera dentro de las tres o cuatro manzanas alrededor.

Ahora son como nuestros abuelos, o bisabuelos, pero aquí, John y Ringo tienen 28 años, Paul, 26 y George, 25; nunca se siente que este material tenga 52 años. Siempre he pensado que su música trasciende generaciones, pero esto hará que parezcan jóvenes otra vez , señaló Peter Jackson.

El segundo y tercer episodios de The Beatles: Get Back estarán disponible el viernes y el sabado, respectivamente.