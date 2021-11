De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de noviembre de 2021, p. 13

Para atender los índices históricos de haitianos en el país, quienes por su condición migratoria irregular no entran en el perfil para acceder a refugio, el gobierno federal prepara un decreto que les permita obtener una alternativa migratoria para su estancia en México.

El titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez, explicó que los migrantes haitianos no vienen al país por una razón de persecución ni por violencia generalizada, sino por razones económicas, lo que los deja fuera de la definición de asilo. No obstante, acuden a la Comar porque no ven otra opción. Sería de lo más inhumano regresarlos a su país , pero si no son refugiados y no puedes mandarlos a Haití, hay que buscar alternativas .

Entrevistado en el contexto de una visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, a Tijuana, Baja California, Ramírez dijo que esa agencia, la Comisión Internacional para las Migraciones y la Secretaría de Gobernación están convencidos de esa ruta.