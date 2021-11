Nos quedamos fríos , admite Lewkowicz; “pero lejos de considerarlo una derrota en nuestros planes, nos abrió la posibilidad para disputar el cinturón, lo tenga o no Canelo. La pelea se dará tarde o temprano”.

Todo mundo lo está diciendo , advierte el promotor de Benavidez, el uruguayo Sampson Lewkowicz; las leyendas del boxeo, los empresarios de este negocio, pero sobre todo el público piensan que el rival natural es Benavidez y nadie más. Si lo elude, David se convertirá en una marca que no podrá ocultar en toda su carrera .

No va detrás del dinero, porque no lo necesita, le pagan muy bien , asegura el promotor; “su ambición es completamente de boxeo, pelear contra los mejores de su categoría y hoy está ahí el Canelo, eso no podemos discutirlo”.

La idea del Canelo de subir hasta la división crucero le parece sorprendente pero adecuada para un boxeador que quiere romper paradigmas.

Aunque acota que para lograr consagrarse como uno de los mejores de la historia tendrá que enfrentar a sus iguales, en específico a Benavidez.

“Por eso la gente discute estos días si Canelo está a la altura de Julio César Chávez”, considera Lewkowicz; “el presente le pertenece a Canelo, sin duda alguna, pero la historia es de Julio César Chávez. Para poder acercarse a ese sitio deberá batir a sus iguales y uno de ellos hoy es Benavidez”.