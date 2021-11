Carlos Priego

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 14 de noviembre de 2021, p. 8

Autor de varios volúmenes entre cuento y novela, el escritor español Juan Gómez Bárcena es sobre todo conocido por sus obras que mezclan la ficción con un toque de fantasía. Cuando nos reunimos en una librería del sur de la Ciudad de México lo primero que hizo fue asombrarse por encontrar un ejemplar de Los que duermen (Salto de Página, 2012), una antología de relatos que reflejan temas recurrentes en sus libros. ¡Vaya antigüedad! , exclama al verlo, más allá del hallazgo, por ser su primer libro publicado, lo relevante es que esta obra condensa los temas que le preocupan como escritor. En sus dos pasadas publicaciones –Ni siquiera los muertos y Kanada, ambos editados por Sexto Piso–, Bárcena regresa a los temas que son los motores de su escritura: la conquista de América y el Holocausto, “diría que mi obra siempre orbita en torno a los temas de la historia, la concepción del tiempo y la frágil frontera entre la realidad y la ficción. Los que duermen es el primer acercamiento que hice a ese imaginario”, cuenta.

Ni siquiera los muertos es un libro que terminó en 11 años. La idea inicial fue –en una novela ambientada en el siglo XVI– dar voz a alguien que creció en una cultura y que se adaptó a otra. En un primer momento, la voz narrativa que imaginó para ésta fue la de un niño, quise contar la historia de alguien que era educado por los franciscanos y que acababa denunciando a sus padres por practicar cultos paganos . Pero, en un punto en medio de esos 11 años, Juan comprendió que había muchas limitaciones en el personaje, a nivel de la historia, creí que aquel niño iba a ser rechazado por los españoles entre otras cosas por haber denunciado a sus padres. En cierto modo esa es la situación que muchas veces ocurre, la sociedad opresora nos mueve a la traición y cuando sucumbimos a la tentación nos dicen: ¡eres un traidor! No te queremos con nosotros porque eres un traidor , por esta razón Bárcena decidió replantear y cambiar el personaje de la obra y confiesa un poco apenado: soy un escritor más de ideas, mi punto más débil son los personajes . Después de un largo periodo de documentación –que incluyó la revisión de libros y abundante material cinematográfico sobre la época– el resultado fue una sólida y valiente novela en la que cuenta la peregrinación de Juan de Toñanes, un soldado español que, tras la conquista de México, se quedó en tierra de nadie, víctima de las promesas incumplidas de la modernidad.

El protagonista regenta una posada desde la cual ve cómo decae su vida. Cierto día recibe un último trabajo de la Corona –que es, al mismo tiempo, una últimaoportunidad para hacer fortuna–. Ese encargo es encontrar y silenciar a otro Juan, un indio excepcional que eligió el camino de la herejía traduciendo al español la Biblia, lo que le aparta del camino de la Corona y, por supuesto, de la Iglesia. La Corona contrata a Juan ( antiguo soldado de su Majestad el Rey, antiguo buscador de oro, antiguo casi todo ) para que busque y siga a ese otro Juan a todas partes. Como buen detective, Toñanes cumple a discreción con su cometido. Pero la tarea dura años, siglos. La peregrinación del protagonista muestra al lector la historia de México, la de los oprimidos, de las víctimas y sus carceleros. También muestra transformación de las utopías encarnadas en el indio quien cambia de nombre y esencia: pasa de padre a patrón, compadre o padrote mafioso.

El mundo es un lugar feroz