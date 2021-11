La crudeza de la Revolución Mexicana relatada a ritmo de Heavy Metal

Abraham Díaz Especial para La Jornada Periódico La Jornada

Domingo 14 de noviembre de 2021, p. 7 Nuestra historia tiene momentos y personajes que han sido y son ejemplo de lucha para otras naciones, ejemplo de ello es la Revolución Mexicana, que este 20 de noviembre cumple 111 años de su inicio y cuyos principales representantes, que no los únicos, han sido motivo de canciones de diversas bandas extranjeras de metal, si, extranjeras y de metal. Sin ser queja nacionalista ni muchos menos, México cuenta con historia, cultura, mitos y leyendas que deberían ser materia de inspiración para los grupos nacionales del género con la idea de conocer sus orígenes y raíces, digo. Recientemente, la banda canadiense de Black Metal atmosférico, Vital Spirit, dio conocer su sencillo titulado Centaur, inspirado en la figura de José Doroteo Arango Arámbula, Pancho Villa, pa’los cuates. Este dueto integrado por Kyle Tavares en la guitarra, bajo y voz (de la banda Seer) y el baterista Israel Langlais, de Wormwitch, interpretan un posmetal vertiginoso y épico, con tientes folk y sonoridades del spaghetti western. El sencillo que forma parte de su Ep debut: In the faith that looks through death, de acuerdo con Kyle, se inspira en la figura del mítico Centauro del Norte, quien, según él, hasta hoy en día sigue siendo uno de los personajes más conocidos en la historia de México. “Los poetas cuentan como cayó Villa, un hombre de fama inmortal, ‘Siete leguas’ puliendo el acero, por tierra y libertad”, refiere en inglés el primer verso de la rola que fue creada a partir de pasajes de varios corridos de la Revolución Mexicana, que evocan los triunfos y tribulaciones de Villa como comandante de la División del Norte. “Una mezcla entre el disco Storm of the light's bane, de los blackmetaleros Dissections y el clásico western A fistful of dollars (Por un puñado de dólares), de Sergio Leone, con tintes de balda folclórica”, es como la banda define el sonido de la canción que habla sobre el único mexicano y latinoamericano, que ha invadido Estados Unidos y cuyo gobierno nunca pudo atraparlo. Pero los canadienses no son los únicos que dedican una rola a Villa, el trio francés Iron Bastards, émulos de Lemmy y sus Motörhead, pero con un acento más stoner-rockero, publicaron en 2015 la pieza Pancho Villa, en su álbum Boogie woogie violence. Mención aparte merece la banda mexicana Brujería, que en 2000 editó el disco Brujerizmo, que contiene, entre otras, la canción División del Norte, en alusión al bravo general duranguense. La furia del Hardcore Metal se manifiesta en la rola Pancho Villa, que la banda estadunidense Machete incluyera en su disco homónimo de 2014. Pero no sólo los extranjeros hablan de Villa, los mexiquenses Drakonia, contribuyen con una versión power metalera con El centauro del norte, de su disco Resiste, de 2011 y, ¡vaya!, hasta hay una banda llamada Pancho Villa, agrupación angelina de Power Metal que solamente editó el disco Campanas del diablo, en 2007.