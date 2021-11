Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Domingo 14 de noviembre de 2021, p. 2

Una pieza del patrimonio arqueológico de México, proveniente de un diplomático mexicano , se oferta en una subasta de la parisina Vermot & Associés, que se realizará el 20 de noviembre.

Las ventas de bienes culturales de México continúan en Francia con la importante puja que la casa Millon realizará en París el próximo 3 de diciembre, y con remates organizados por subastadoras más pequeñas para el 16, 17 y 20 de noviembre.

En su remate Arqueologías mediterráneas, artes asiáticas, artes primitivas, curiosidades del mundo, que reúne 352 lotes de una amplitud de orígenes, Vermot & Associés describe la procedencia del lote 492 como de un diplomático mexicano en Mónaco .

Esta pieza es una máscara en piedra verde, estilo olmeca, del periodo formativo o preclásico. No cuenta con más datos de su fecha de creación o lugar de origen. Por ella se esperan obtener entre 3 mil y 3 mil 500 euros (alrededor de 72 mil y 82 mil pesos). Aunque la describen como de estilo olmeca , por el título de la subasta y por el precio se puede suponer que la consideran un objeto mesoamericano original.

Sobre la pieza que Vermot & Associes subastará, un especialista consultado por La Jornada afirmó que su venta sería un delito, porque, según las leyes vigentes de nuestro país, cualquier objeto prehispánico mexicano que llegue a una representación diplomática es propiedad de la nación y se tendría que avisar a las autoridades, por ello los representantes en otras naciones no pueden venderla, aunque esté en su poder.

Situación diplomática

Este diario solicitó más información de la pieza referida a la casa de subastas Vermot & Associés, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

En Mónaco existe un limitado cuerpo diplomático de México. Si bien existen vínculos desde 1891, es en 2002 cuando ambos países establecieron embajadas concurrentes.

En la actualidad, la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez Cisneros, es la encargada de los vínculos con Mónaco, como embajada concurrente. Marina De Maere-Lecoy es la cónsul honoraria en ese principado.

Jiménez Cisneros difundió de forma reciente un videocomunicado donde lamentó las subastas de bienes culturales de nuestro país realizadas en París, pues ocasionan la devastación de la historia y la identidad de los países .

El historiador y arqueólogo Daniel Salinas Córdova acotó que muchas veces la procedencia es una burla. No dicen cuándo, dónde o cómo. No se sabe si el que la está vendiendo es el diplomático mexicano o se la vendió al actual dueño en los años 80. Eso no le quita seriedad, porque sigue siendo terrible .