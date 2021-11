A

lgunos amigos lectores (amistad obliga a concesiones y solidaridades) y también otros lectores que se han tornado en amigos (sé que hay lenguas viperinas que esparcen la idea de que, si son lectores, lo más posible es que permanezcan al margen de la noble instancia que es la amistad), pero al menos por hoy no caeré en provocaciones y pasaré de frente ante esos insidiosos comentarios. Mejor, de golpe, planteo la exigencia que ambos grupos me formulan y las razones que esgrimen y la salomónica decisión por mí adoptada. Las sugerencias, reclamos, ukases a los que hago referencia se concretan así: Or­tiz, tú te empeñas cada inicio de semana en inmiscuirte en los temas más álgidos del momento (o de muchos momentos que ya se han hecho viejos y otros con los que, como te decía Monsi, te gusta fatigar el apocalipsis). Esta persistencia tuya es todavía más absurda si consideramos lo endeble de tu posición frente al innúmero caudal de licenciados (no sólo abogados), maestros (no únicamente de los que transmiten conocimientos, sino de mecánicos, electricistas, albañiles, etcétera) y por supuesto, de las caudas de doctores (no de los que recetan y curan. Éstos tan sólo recetan y pontifican sobre todos los males y, por supuesto, lo que inventan para mejorar el mercado de sus teorías).