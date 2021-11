Cabe considerar si el efecto Donald Trump, que hizo posible que Joe Biden y los demócratas ganaran la presidencia, el Senado y conservaran la Cámara de Representantes, perdió su efectividad. En el estado de Virginia, el candidato republicano no abjuró de haber apoyado a Trump cuando éste fue presidente, y además se abstuvo de criticarlo. Le garantizó el apoyo de los partidarios del ex presidente, pero al mismo tiempo evitó contaminar su campaña con la controvertida imagen del ex mandatario, e incluso se abstuvo de invitarlo a su campaña. En cambio, habló de los problemas e intereses de las clases medias y, con ello, arrebató un buen número de votos a los demócratas. Mientras, el candidato demócrata basó su campaña casi exclusivamente en equiparar al candidato republicano con Trump, y dejó en segundo término las demandas de esos sectores.

En Nueva Jersey, a pesar de que el candidato republicano no logró el objetivo de ganar la gubernatura, sí le dio un gran susto al obtener una votación muy cercana a la del demócrata. Lo que sucedió pudiera estar ocurriendo en otros estados: el común de los ciudadanos ven con desconfianza a un instituto político incapaz de ponerse de acuerdo en sus objetivos y olvida dar la importancia debida a los logros de su presidente. Ha perdido la iniciativa frente a la oposición.

La lección: los candidatos republicanos tratarán de conservar a los votantes de Trump, pero con éste fuera de sus campañas; el electorado empieza a cansarse de disputas en el seno del Partido Demócrata; el efecto Trump que permitió ganar a los demócratas en 2020 será diferente, o no existirá en 2022 y 2024; desafortunadamente, amplios sectores coinciden aún con las políticas de Trump, más no con su estilo y personalidad. Si el Partido Demócrata en conjunto no atina a aprender esas elecciones e insiste en que el centro de las campañas sea la crítica a Trump, y no las demandas concretas de las mayorías, los efectos serán fatales, según se advierte por lo sucedido en Virginia.