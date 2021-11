E

l tema da para una serie de las que se difunden a través de Netflix. Buscador de la mayor discreción para su boda, Santiago Nieto Castillo, el muy mediático funcionario mexicano responsable de prevenir y combatir el lavado de dinero, organizó su enlace matrimonial en Guatemala, en cuyo aeropuerto agentes revisaron un vuelo privado de convidados a la fiesta y encontraron 35 mil dólares no declarados.

A partir de ese incidente se detonó un escándalo que significó la renuncia de la secretaria de turismo de la Ciudad de México, Sara Paola Gálico Félix Díaz, la develación de nombres de algunos de los invitados relevantes (varios de ellos, susceptibles de ser investigados por el personaje matrimoniado) y la aparición en escena de Juan Francisco Ealy Ortiz, el director de El Universal, uno de los diarios a los que el presidente de la República menciona con frecuencia de manera negativa.

Aun cuando se ha dicho que eran para atención médica de Ealy Ortiz los miles de dólares detectados en el avión particular (repartidos en siete sobres, como si fueran un regalo para los viajeros invitados; costumbre de reparto de dinero en efectivo que algunos conocedores de la élite de ese diario adjudican a su director), el tema ameritaría un ejercicio de transparencia del riguroso Nieto Castillo, a fin de no quedar entrampado en historias oscuras a cuenta de ceremonias y hechos que ya no quedaron sólo en el ámbito de lo privado o familiar.

En lo inmediato, la secretaria capitalina de turismo renunció. Lo inexplicable radica en las razones que habrían llevado a Claudia Sheinbaum a elevarla a ese puesto a partir del 20 de septiembre de este año (no duró ni 50 días), aun cuando evidentemente no tenía concordancia con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.