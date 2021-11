Ap

Nueva York., A David Lee su hermano mayor lo arrastraba fuera de la casa cada vez que sentía la necesidad de hacer una película.

“Spike decía: ‘Tienes que venir conmigo. Estoy filmando algo’. Su primer impulso fue documentar el apagón de 77, salió y filmó”, contó David.

En una familia artística (el padre del cineasta, Bill Lee, es un músico de jazz muy respetado que marcó varias de las primeras películas del realizador), David se dedicó a la fotografía fija. Cuatro años menor que Spike, descubrió ese arte cuando un inquilino de la casa de piedra rojiza de su familia le enseñó a procesar películas en blanco y negro de 35 mm.

Spike ya estaba en camino como director de cine. Desde su primer largometraje, She's Gotta Have It, David ha sido el fotógrafo en el set de su hermano.

Estaba allí para captar a Spike, con una camiseta de Jackie Robinson como Mookie en Do the Right Thing, a la luz de la tarde de una calle de Brooklyn, y retratar a Denzel Washington cuando descansaba en el asiento trasero de un convertible en Malcolm X. Estuvo allí durante algunos de los momentos de Chadwick Boseman en la realización de Da 5 Bloods.

Spike, un nuevo libro de fotografía retrospectiva que se publicará el 17 de noviembre, está lleno de imágenes que David tomó a lo largo de los años, de las más de 35 películas de su hermano. Es un compendio contundente y brillante de la carrera aún en desarrollo de una de las voces más clarividentes del cine. También es una historia íntima de la familia, con hermanos a ambos lados de la cámara: Spike visto a través de la lente de su hermano.

Es un poco gracioso cuando tu hermano se vuelve famoso , señaló David, de 60 años, en una entrevista reciente. De alguna manera él es como una posesión mundial. La gente de Fort Greene siempre le hablaba como si lo conociera .

Desde el principio, Spike entendió algo sobre la autopromoción. Las fotos de David ayudaron a crear la iconografía de su hermano, incluidos los comerciales de Nike con Michael Jordan. Recuerda con cariño uno de los primeros avances de She’s Gotta Have It, donde Spike vende la película mientras monta calcetines de tubo en Fulton Street.