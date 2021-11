E

l poder es una quimera demasiado real para resistírsele. Tangible, eficaz, estimulante. Alejo vive atrapado en la disyuntiva de entregarse de lleno a su juego, como de por sí hace, o dejarlo por otra cosa, probablemente mejor, pero probablemente no. Nada es mejor que el poder, eso lo sabe cualquiera que lo haya ejercido. En una escuela, un barrio, una oficina, un banco, un gobierno, un campo tomatero, un grupo armado, una iglesia, una fábrica, frente a un botón rojo. No sólo por el gusto gallinero de cagarse en los de abajo, sino porque uno se siente agraciado, talentoso, astuto, temido, adulado, necesario, convenientemente odiado, famoso, contento con lo logrado pero con apetito por más. Un apetito insaciable, Alejo sabe.

Es relativamente joven y están por darle una dirección general. Hasta ahora asesoraba con buen sueldo a un jefe muy alto, le contaba chistes, le recomendaba películas, le surtía citas clásicas, le resumía lecturas, lo ponía al tanto de las redes, le investigaba buenos restaurantes discretos. Redactaba discursos para ese u otros jefes, no necesariamente suyos. Dada la naturaleza de su trabajo, se codea con intelectuales, conoce escritores, periodistas, actores, actrices, políticos. Cultiva el bajo perfil, pero no quisiera quedarse allí para siempre. Le encanta ser reconocido por alguien importante.

La oferta que le hacen es irresistible. Posee la capacidad para aportar mucho desde ese puesto. Se sabe preparado para tomar decisiones, incluso influir en el curso general de las cosas. Alejo exuda seguridad en sí mismo, desconoce la envidia (recurso de mediocres) aunque competitivo sí es. Despiadado, mas con espíritu deportivo; sabe perder, aunque odia que le suceda. Hábil y flexible, evita que le pase, arría banderas cuando es lo recomendable y espera. No mucho. El exceso de paciencia es mal visto, tampoco eres pendejo de nadie.

La disyuntiva es radical, casi tremenda. Puede rechazar el cargo, lo que parecería ofensivo, o mostraría miedo, pequeñez, y eso no ayuda para ocasiones futuras. Conservaría la cómoda posición que ocupa, su libertad, aunque de seguir así pronto dejará de servirles y servirle. Amigas atractivas no le faltan y se la pasa cambiando de novia. Es la fecha que no se las toma en serio. Hace poco anduvo con una chica superior jerárquicamente, y aunque terminaron mal, a él le subió los bonos. Conquistar siempre significa poder. Pero también aburre. Prefiere aplicar su constancia en otras materias.