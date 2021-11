Los intérpretes llevaban su vestuario particular, usado por niños que apenas superan los 10 años, jóvenes hombres y mujeres, y algunos adultos mayores.

El público se mostró grave en esta parte, que luego fue creciendo en entusiasmo desde la siguiente canción, muy evocadora: Llévame oaxaqueña, de Samuel Mondragón. Esta interpretación que llama al recuerdo, a la cercanía, fue apenas un atisbo de la plenitud que alcanzaría el concierto, en el que alternaron en el podio los directores de las bandas participantes.

Ya con Jarabe del Valle se llegó al alborozo que marcó el resto. Los corrillos danzantes ya dominaban en todos lados, las risas y vítores. Entre el público no faltaron los muxes integrados en los círculos.

La siguiente pieza fue también un pedido de solidaridad y comunidad: Siempre unidos. Al llamado de los instrumentos de viento se generalizó el ritmo de subibajas entre los asistentes.

Para cuando sonó Sones de Betaza ya el ánimo era de fiesta. En una orilla, un grupo de jóvenes organizaba su baile mientras los circundaba el torito. Era notoria la vigorosa tradición en ellos, presentes y orgullosos.

Eran integrantes de un grupo de danza de Guelaguetza, de ascendencia oaxaqueña zapoteca, istmeña y mixe, entre otras, asentados en la Ciudad de México, explica su maestra. Se enteraron y asistieron en grupo para desarrollar esta tradición.

Se sienten los Lunes del Cerro , comentó un asistente. Mientras, ceremoniosos y en ropa de calle, los jóvenes dominaban esa parte del Zócalo. Una mujer levantó una piña llegada de no se sabe dónde.

Con Canción mixteca volvió la emoción y los sombreros se levantaron, ondearon los cuerpos mientras entonaban la nostálgica letra: ¡Oh, tierra del Sol! Suspiro por verte / ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor / Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento / quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento .

Le siguieron el famosísimo danzón Nereidas y el cuadro de las parejas predominaba, luego, con Naila, el público entonó en pleno: Naila, di por qué me abandonas, / tonta, si bien sabes que te quiero / vuelve a mí, ya no busques otros senderos, / te perdono porque sin tu amor / se me parte el corazón .

Arribó la infaltable en un concierto oaxaqueño, Flor de piña, punto culminante. Las botellas de agua a manera del fruto; bailaban o gozaban todos, hasta los que no sabían. Cada vez más desinhibidos, contentos y en la felicidad, expansivos. Los aplausos eran sentidos y profundos.

En el mejor ánimo cerró Pinotepa, de Álvaro Carrillo. Los pañuelos rojos se alzaron y giraron. Eran la despedida.