Sábado 6 de noviembre de 2021

Javiera Mena inició su travesía musical con la llegada del siglo XXI en su natal Santiago de Chile; en esta veintena de años ha editado cuatro álbumes y ahora lanza el EP, I. Entusiasmo y, sobre este trabajo discográfico, gira la conversación con quien es considerada una figura dentro de la escena electro pop queer, tanto en España, como en Chile.

En la actualidad la tendencia entre los músicos es presentar un nuevo disco por entregas: una canción cada determinado lapso; Javiera así lo hace “Este EP es la mitad de lo que va a ser mi disco; decidí sacarlo así, entregar singles y completarlo a comienzos del próximo año. Son canciones escritas en pandemia y otras en el estallido social en Chile. Por eso le puse a esta reproducción, Entusiasmo, porque lo que más empapó al disco fue el entusiasmo previo a estos dos sucesos. Son composiciones donde he abarcado muchos estilos: por un lado la balada más clásica, por otro, un tempo casi tecno. Es un disco muy nutrido, como soy, muy variada y me refleja como artista y como persona”

Títulos de una sola palabra