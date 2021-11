Juego menos minutos porque tenemos más veteranos, sólo busco ayudar a mi equipo. Para tener una carrera larga debes buscar tu lugar en el plantel. Está Steph Curry, Jordan Poole, Klay Thompson. Los Golden State no necesitan que Juan Toscano meta 10 puntos, ya tenemos mucho de eso. Sé mi rol en este club , apuntó.

Al ser interrogado sobre si regresará a la selección mexicana, fue mesurado al indicar que es un tema delicado y al estar ahora con los Warriors le es complicado acudir a los llamados.